Младите гимнастици на „Любчо Солачки“ свериха часовник с македонски връстници в ежегодния клубен турнир

Младите състезатели на „Любчо Солачки“ свериха часовник с връстници от Северна Македония и няколко български клуба в ХХI издание на едноименния турнир по спортна гимнастика в Благоевград. Този път ежегодната двудневна проява бе с нов формат и се състоя в спортен комплекс „Пирин“, вместо в зала „Скаптопара“, както се случваше през последните 15-ина години. Над 170 подрастващи от различни възрастови групи в двата пола показаха наученото от началото на сезона, а медали получиха всички.

Момичетата (сн. 1) и момчетата (сн. 2) на благоевградския клуб заедно с треньорите си след награждаването на ХХI турнир „Любчо Солачки“



Ден след последното състезание на благоевградския клуб за сезона представители на „Л. Солачки“ участваха в церемонията по награждаването на „Спортист на годината“ в областния център на Пиринска Македония. В голямата десетка попадна бронзовата медалистка на греда от Световната купа Никол Стоименова, която зае шесто място, а в категория „Юноши и девойки до 18 г.“ за втора поредна година бе отличен държавният шампион на успоредка Любомир Станоев, наредил се девети.

ИВАН ДЕЛЧЕВ