Младите надежди в спортната борба се срещнаха с ръководството на община Гоце Делчев

Младите спортни надежди, които спечелиха медали на Международния турнир по борба „Купа Неврокоп“, се срещнаха с ръководството на община Гоце Делчев.

На срещата присъстваха кмета на общината Владимир Москов, заместник-кметовете Богдан Боцев и Саид Иброш, Костадин Харисков – началник отдел „Образование, здравеопазване, социални дейности, култура и спорт“, както и треньорите в СКБ „Пирин 2021“ – Гоце Делчев Димитър Касов, Бисер Таиров и Любен Димитров.

Седем са състезателите от местния клуб, които завоюваха медали, като четирима от тях спечелиха златото и станаха шампиони в своите категории. Това са Цвети Касова – в категория до 42 кг., Николай Топалов – категория до 42 кг., Ивайло Парнарев – категория до 42 кг. и Борислав Шарланжиев – в категория до 26 кг.

„Изключително бе представянето на нашите състезатели в този турнир, който специалистите определят като един от най-силните в Европа. Гордеем се с техните постижения и факта, че местната школа вече е сериозен фактор в световния спорт. Смятам, че е изключително важно да се стимулират децата да се занимават със спорт, защото той изгражда характер и възпитава ценности и навици, които в днешно време са все по-голяма рядкост. Винаги може да разчитате на нашата подкрепа“, категоричен бе кмета на общината Владимир Москов. Той призна, че е имал възможността да наблюдава почти всички срещи от провелия се преди броени седмици турнир по борба в Гоце Делчев и е останал силно впечатлен от дисциплината и отборния дух на състезателите от местната школа.

Треньорите признаха, че са благодарни за подкрепата която получават и се надяват, че възможностите за развитие на различните видове спорт, както и за обучението на децата в тази насока, ще се увеличават занапред.

Заради отличните им спортни постижения, младите спортисти и техните треньори получиха подаръци от община Гоце Делчев.