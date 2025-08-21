Младите надежди на „Вихрен“ с професионални договори Ал. Тренков и Д. Манолев не се отлепиха от пейката в Разград

Макар че не взеха участие в победния мач срещу дубъла на „Лудогорец“, младите надежди на „Вихрен“ Алекс Тренков и Даниел Манолев се качиха на клубния автобус за Разград с допълнително самочувствие, подплатено от професионалните договори, които те подписаха с родния клуб. В навечерието на визитата в „Гнездо на орли“ дуото сложи подписите си под 3- годишни контракти в присъствието на изпълнителния директор на еделвайсите Михаил Михайлов. 18-годишният Алекс, който е син на местната легенда Емил Тренков, чиято кариера мина и през Делиормана, дебютира във втория ешелон в края на гостуването в Горна Оряховица, но преди това натрупа доста срещи в третия ешелон, влизайки от скамейката. С година по-младият Даниел пък игра в трите предишни двубоя на бяло-зелените, като срещу дубъла на ЦСКА бе в стартовите 11. Тийнейджърът се разписа на няколко пъти през миналата кампания, вкара и последния гол за успеха с 2:0 срещу „Сливнишки герой“ преди коронясването на първенците на Югозапада. Занапред двамата с Тренков-младши най-вероятно ще бъдат използвани по-често в следващите мачове, за да покриват квотата U21.
„Вихрен“ продължава да се представя над очакванията на специалистите при завръщането си сред профитата, но съвсем заслужено е в челната тройка на класирането. Амбициозният наставник Борислав Кьосев, който нарече този сезон „адаптивен“, със сигурност няма да има нищо против подопечните му да продължат по същия начин и да останат близо до върха на таблицата. Той обаче ще трябва да преследва високата цел без още един основен играч в лицето на Томи Костадинов. 34-годишният халф, който вкара дебютното попадение пред санданската публика на ниво Втора лига и обезпечи домакинския успех срещу „Спартак“ /Пл/, страда от контузия и отпада от сметките на треньорския щаб за дълго време.
„Засега почивам. Оказа се, че проблемът е цепната костица на стъпалото. Не знам как се получи, но срещу плевенчани ме болеше много през първата част и затова се наложи да изляза от игра след почивката. Ако имаше счупване, щеше да се наложи операция, а сега трябва просто да зарасне, което изисква време, може би 4-5 седмици“, поясни десетката на вихренци.
СТАНЧО СТАНЧЕВ