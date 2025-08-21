Младите надежди на „Вихрен“ с професионални договори Ал. Тренков и Д. Манолев не се отлепиха от пейката в Разград

Макар че не взеха участие в победния мач срещу дубъла на „Лудогорец“, младите надежди на „Вихрен“ Алекс Тренков и Даниел Манолев се качиха на клубния автобус за Разград с допълнително самочувствие, подплатено от професионалните договори, които те подписаха с родния клуб. В навечерието на визитата в „Гнездо на орли“ дуото сложи подписите си под 3- годишни контракти в присъствието на изпълнителния директор на еделвайсите Михаил Михайлов. 18-годишният Алекс, който е син на местната легенда Емил Тренков, чиято кариера мина и през Делиормана, дебютира във втория ешелон в края на гостуването в Горна Оряховица, но преди това натрупа доста срещи в третия ешелон, влизайки от скамейката. С година по-младият Даниел пък игра в трите предишни двубоя на бяло-зелените, като срещу дубъла на ЦСКА бе в стартовите 11. Тийнейджърът се разписа на няколко пъти през миналата кампания, вкара и последния гол за успеха с 2:0 срещу „Сливнишки герой“ преди коронясването на първенците на Югозапада. Занапред двамата с Тренков-младши най-вероятно ще бъдат използвани по-често в следващите мачове, за да покриват квотата U21.

Ал. Тренков /сн. 1/ и Д. Манолев /сн. 2/ подписаха за 3 г. в присъствието на адв. М. Михайлов Т. Костадинов ще липсва поне до края на септември Б. Кьосев /вляво/ иска на първо време отборът му да се адаптира към професионалния футбол, за да гони високи цели

„Вихрен“ продължава да се представя над очакванията на специалистите при завръщането си сред профитата, но съвсем заслужено е в челната тройка на класирането. Амбициозният наставник Борислав Кьосев, който нарече този сезон „адаптивен“, със сигурност няма да има нищо против подопечните му да продължат по същия начин и да останат близо до върха на таблицата. Той обаче ще трябва да преследва високата цел без още един основен играч в лицето на Томи Костадинов. 34-годишният халф, който вкара дебютното попадение пред санданската публика на ниво Втора лига и обезпечи домакинския успех срещу „Спартак“ /Пл/, страда от контузия и отпада от сметките на треньорския щаб за дълго време.

„Засега почивам. Оказа се, че проблемът е цепната костица на стъпалото. Не знам как се получи, но срещу плевенчани ме болеше много през първата част и затова се наложи да изляза от игра след почивката. Ако имаше счупване, щеше да се наложи операция, а сега трябва просто да зарасне, което изисква време, може би 4-5 седмици“, поясни десетката на вихренци.

СТАНЧО СТАНЧЕВ





