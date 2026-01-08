Младите шахматисти на „Кракра Пернишки“ с 2 сребърни медала на „Купа София“

Двама състезатели от Перник спечелиха сребърни медали от детския шахматен турнир „Купа София“. Денислав Ангелов взе 4,5 точки в 7 кръга по швейцарска система и пропусна пред себе си само победителя Николай Тасев (6 т.) от „Великова“ (Сф). С бронза при юношите до 16 г. се окичи Владислав Тотев (4 т.) от ЦСКА.

Д. Ангелов (сн. 1) и Ал. Ангелова (сн. 2) след награждаването в клуба на ЦСКА, където се проведе турнирът



На почетната стълбичка се качи и Алина Ангелова от „Кракра Пернишки“, която се нареди на второ място при момичетата до 14 г. с 3 т. Златото грабна Габриела Иванова (5 т.) от „Великова“, а трета е Валентина Грънчарова (2 т.) от „Славия“. В проявата се включиха 117 млади шахматисти, които участваха в общо класиране.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА