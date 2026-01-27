Млади изследователи от ПМГ – Благоевград със специална награда от престижен форум по математика и информатика.

Млади изследователи от ПМГ – Благоевград заслужиха специална награда от 26-ата ученическа конференция на Ученически институт по математика и информатика /УчИМИ/. За втора поредна година Математическата гимназия „Акад. С. Корольов“ имаше представители на този значим математико-информатически форум. Единадесетокласничката Борислава Бучинска и Георги Жерев от 10 клас с ръководител Константина Бучинска – старши учител по информатика и ИТ, достойно представиха и защитиха своя изследователски проект на тема „Стереометрия в ерата на дигиталните технологии. 3D проектиране, принтиране и изследване на пространството“ и спечелиха специална награда.

Младите изследователи от ПМГ с учителката по информатика и ИТ К. Бучинска



В конференцията взеха участие ученици от цялата страна с интереси в областта на математиката и информатиката. Те атрактивно представиха проектите си пред жури от Института по математика и информатика при БАН, учители, родители и съученици. Младите изследователи бяха ентусиазирани и пламенни не само пред журито, но и пред цялата публика. Отговаряха на всякакви въпроси и споделяха бъдещите си планове за научни разработки.

Проф. Емил Колев (ръководител на УчИМИ) връчи отличията на математиците, а гл.ас. д-р Тодор Брънзов – на информатиците. Учениците, удостоени със специални грамоти, получиха ценни съвети от специалисти как да надградят проектите си до следващата изява – ученическата секция в 55-ата пролетна конференция на Съюза на математиците в България.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА