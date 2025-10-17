Млади огнеборци от Кюстендил спечелиха за втори път купата „Юлиян Манзаров“

Младите огнеборци от Природо-математическа гимназия „Проф. Емануил Иванов“ в Кюстендил спечелиха за втора поредна година преходната купа „Юлиян Манзаров“ на традиционния есенен турнир на младежките противопожарни отряди, който се провежда от 2004 г. насам в Ловеч. В състезанието участие взеха деца от 14 училища от 12 области в страната. Младите огнеборци мериха сили в две дисциплини – „Бойно разгръщане на състезателна пътека“ и „400 м щафетно бягане с препятствия“, съобщиха от ПБЗН – Кюстендил.

„Хубаво е да сме подготвени за всякакви ситуации, да можеш да спасяваш човешки животи. Учениците са подготвени и се справят перфектно в ситуациите. С общи усилия на училището и на нас нещата вървят. Догодина отиваме на европейско първенство в Чехия. В момента около 3300 ученици в цялата страна са ангажирани в младежки противопожарни отряди”, поясни гл. инспектор Александър Дамянов, началник на сектор в Главната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Турнирът в Ловеч се организира в памет на Юлиян Манзаров от Свищов, който на 4 април 2004 г. загина при спасяването на свои съученици от ледените води ва река Лим в Сърбия, след като автобусът им катастрофира и падна в реката.