Млади таланти откриха детския футболен турнир „Коледа 2025“ в Симитли

Даден бе стартът на традиционния детски футболен турнир „Коледа 2025“ в Симитли. За девета поредна година спортният комплекс „Септември“ събра млади футболни таланти, които с много хъс, емоция и спортсменство ще премерят сили на терена.

Турнирът започна с оспорвани срещи между домакините „Септември“ (Симитли) и „Комити“ (Петрич), както и двубоя между „Хлапетата“ (Благоевград) и ФК „Германея“ (Сапарева баня). Малките футболисти показаха завиден спортен дух, отборна игра и любов към футбола, превръщайки първия състезателен ден в истински празник.

Турнирът „Коледа“ не е просто надпревара за резултати, а възможност децата да изграждат характер, дисциплина и приятелства, да се учат на честна игра и уважение към съперника.