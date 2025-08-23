Младоците на „Септември“ навириха носове за мача с козлите

Младоците от дубъла на „Септември“ навириха носове за мача с „Банско“, който бе пренасрочен за неделя по споразумение между двата отбора. Дубълът на столичани, който ползва терена в с. Герман, нареди две поредни победи над „Ботев“ /Ихт/ с 4:1 и над „Пирин“ /ГД/ с 1:0 и се изстреля в топ 3 на класирането, с 2 т. повече от козлите. „Предстои поредно изпитание за младите ни футболисти. Това е и полезно, защото момчетата имат възможност да трупат опит в битка срещу солиден съперник. Постигнахме добри резултати от началото на сезона. Ще търсим още един такъв в предстоящия двубой. Важното е да се движим възходящо, особено в игрово отношение“, заяви треньорът на септемврийци Андрей Андреев.

В лагера на новака „Костинброд“ пък не се заблуждават от лошия старт на „Пирин“ /Рз/ в първенството. „Не обръщаме внимание на представянето на съперника. Съсредоточили сме се върху работата, която трябва да свършим самите ние. Липсва ни концентрация през всичките 90 минути. В определени моменти от мачовете правим хубави неща, в други обаче допускаме елементарни грешки. Именно за това досега губим точки. Надявам се да изчистим по-бързо тези проблеми, винаги играем за победа“, коментира старшията на новаците Росен Крумов.

СТОЙЧО СТОИЦОВ





