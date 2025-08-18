Младоците на „Септември“ оставиха „Пирин“ /ГД/ капо

„Пирин“ (ГД) остана единственият отбор в Югозападната Трета лига без спечелена точка от изминалите три кръга. Този път наказателната акция проведоха младоците от дубъла на „Септември“, които с два удара в очертанията на вратата стигнаха до успеха с 1:0. В състава на неврокопчани официален дебют направи под рамката юношата на орлетата Даниел Гръчки, който игра на ниво, но не се намеси добре при отбелязването на единственото попадение в мача. Арменецът с гръцки паспорт Христос Маркосян бе първият, който даде тон на домакинския щурм с опасен изстрел, отразен от Владимир Иванов в 7-та мин. След секунди Иван Макриев с глава от близо прати топката над напречната греда. В 15-та мин. след самостоятелен пробив Павел Головодов се озова на изгодна стрелкова позиция, но отново стражът на гостите спаси. Канонадата продължи лятното попълнение Хасан Странджев, който бе близо до откриване на резултата с воле в 22-та мин., а в 25-та мин. вратарят на септемврийци блесна с нова намеса и предотврати попадението. В 37-та мин. Илия Карапетров намери на метър от голлинията Хр. Маркосян, който обаче се засуети и бе блокиран от защитник.
Минута след почивката Карапетров би встрани от целта, а играчът на мача във вратарски одежди окончателно отчая хората на Васил Чергов в 57-та мин., когато спря голов пробив на Александър Виденов. В 80-та мин. Елиан Добревски шокира домакините след пряк свободен удар и последвал карамбол, при който изпревари дебютанта под рамката и отбеляза победния гол.
„ПИРИН“(ГД): Гръчки, А. Маркосян, Макриев, Русев, Грозданов, Карапетров, Странджев, Хр. Маркосян, Виденов, Пачеджиев (84-Ковачев), П. Головодов.
„СЕПТЕМВРИ II“: Вл. Иванов, Лалкински (90-К. Иванов), Александров, Цеков, Алексов, Д. Иванов, Дудоленски (90-Кастрев), Ахмед, Пейчев (75-Славчев), Добревски (83-Христов), Ангелов.
АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ