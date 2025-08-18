Младоците на „Септември“ оставиха „Пирин“ /ГД/ капо

„Пирин“ (ГД) остана единственият отбор в Югозападната Трета лига без спечелена точка от изминалите три кръга. Този път наказателната акция проведоха младоците от дубъла на „Септември“, които с два удара в очертанията на вратата стигнаха до успеха с 1:0. В състава на неврокопчани официален дебют направи под рамката юношата на орлетата Даниел Гръчки, който игра на ниво, но не се намеси добре при отбелязването на единственото попадение в мача. Арменецът с гръцки паспорт Христос Маркосян бе първият, който даде тон на домакинския щурм с опасен изстрел, отразен от Владимир Иванов в 7-та мин. След секунди Иван Макриев с глава от близо прати топката над напречната греда. В 15-та мин. след самостоятелен пробив Павел Головодов се озова на изгодна стрелкова позиция, но отново стражът на гостите спаси. Канонадата продължи лятното попълнение Хасан Странджев, който бе близо до откриване на резултата с воле в 22-та мин., а в 25-та мин. вратарят на септемврийци блесна с нова намеса и предотврати попадението. В 37-та мин. Илия Карапетров намери на метър от голлинията Хр. Маркосян, който обаче се засуети и бе блокиран от защитник.

Експрезидентът на пиринци от първото десетилетие на XXI век Н. Узунов (в средата) подкрепяше отбора от трибуните, но остана разочарован



Минута след почивката Карапетров би встрани от целта, а играчът на мача във вратарски одежди окончателно отчая хората на Васил Чергов в 57-та мин., когато спря голов пробив на Александър Виденов. В 80-та мин. Елиан Добревски шокира домакините след пряк свободен удар и последвал карамбол, при който изпревари дебютанта под рамката и отбеляза победния гол.

„ПИРИН“(ГД): Гръчки, А. Маркосян, Макриев, Русев, Грозданов, Карапетров, Странджев, Хр. Маркосян, Виденов, Пачеджиев (84-Ковачев), П. Головодов.

„СЕПТЕМВРИ II“: Вл. Иванов, Лалкински (90-К. Иванов), Александров, Цеков, Алексов, Д. Иванов, Дудоленски (90-Кастрев), Ахмед, Пейчев (75-Славчев), Добревски (83-Христов), Ангелов.

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ





