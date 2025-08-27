Младоците на ЦСКА закотвиха „Беласица“ еднолично на дъното, шият с 12 шева окървавения капитан В. Костов в „Пирогов“

„Беласица“ еднолично остана на последното място в класирането, след като загуби с 0:2 на гости на дубъла на ЦСКА. Двата тима дублираха резултата помежду си от предишния мач на стадиона на ДИТ в кв. „Драгалевци“ от пролетта, когато хората на Владимир Манчев отново излязоха победители. Шефовете на „Армията“пак използваха изпитания прийом да почешат егото си с победа поне на втората формация, сваляйки половин дузина футболисти от първия отбор, който все още е без пълен успех при майсторите. Христо Господинов пък предприе изненадващ ход с преквалифицирането на десния бек Атанас Карачоров в крило, за да не губи експлозивността на бързака от Чучулигово заради необходимостта от включването в задни позиции на покриващия квотата U21 Димитър Яръмов. Другият задължителен младок бе Константин Йорданов, който поведе атаката. Гол на низвергнатия от Душан Керкез офанзивен халф с благоевградски корени Георги Чорбаджийски бе отменен в 8-та мин. с флаг за засада, до почивката отново той, Марк-Емилио Папазов, Йоан Борносузов и капитанът Петко Панайотов не успяха да преодолеят петричкия страж Кирил Георгиев.

Капитанът на „Бела“ В. Костов с превръзка на главата „ала Гонзо“ в дуел с автора на втория гол за червените, преди да потегли окървавен за „Пирогов“

Г. Чорбаджийски /вдясно/ финтира Винисиус, който си го изкара на Й. Борносузов /сн. 3/



След антракта два добри шанса се откриха пред резервния таран Ирфан Садик, който веднъж стреля в ръцете на Фьодор Лапоухов, а при втория голов опит прати топката встрани. Младите армейци взеха аванс в 67-та мин., когато комбинация между Панайотов и Папазов позволи на Мартин Сораков отблизо да се разпише. В 81-та мин. капитанът на гостите Валентин Костов, изиграл мача с превръзка на главата, която цепна при домакинството срещу „Спартак“ /Пл/, се сблъска здраво с противник и напусна окървавен игрището. Час по-късно отворената аркада бе зашита с 12 шева в „Пирогов“. В добавеното време на двубоя грешка в защитата на „Бела“ даде възможност за бърза контраатака на Илиян Антонов, завършила с асистенция към Папазов и неотразимо попадение.

Комитите не успяха да опазят мрежата си срещу армейските нападатели



ЦСКА II: Лапоухов, Чатов, Сотиров /77 – Апостолов/, Тунчев, Бучков, Панайотов /77 – Пулев/, Кичуков, Тасев /46 – Антонов/, Чорбаджийски /46 – Живков/, Папазов, Борносузов /46 – Сораков/.

„БЕЛАСИЦА“: К. Георгиев, Яръмов, Костов /81 – Димитров/, Гамаков, Шамкалов, Марчев, Винисиус /81 – Янев/, Карачоров /68 – Пасос/, Иванов /85 – Гущеров/, Сантана, Йорданов /46 – Садик/.

СТАНЧО СТАНЧЕВ





