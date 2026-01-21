Младоци на финалиста за купата „Пирин“ /Рз/ впечатлиха националния селекционер Дж. Бленджини

Легендата Б. Кьосев: Отборът от Разлог бе най-ощетеният…

Двама младоци на финалиста за волейболната купа на страната „Пирин“ /Рз/ впечатлиха националния селекционер Джанлоренцо Бленджини, който миналата есен изведе представителния отбор на България до второто място на планетата във Филипините. Легендата Борислав Кьосев констатира, че съставът от Разлог е бил най-ощетеният в хода на надпреварата, докато треньорът на пиринци Благовест Катранджиев сравни емоциите в настоящото издание на турнира със загубения финал като действащ играч през 2011 г.

“Комплименти за „Пирин“, направиха невероятни мачове. Показаха, че разполагат с много млади момчета, повечето от които започнаха от резервната скамейка. Например Любомир Златков, който се включи като смяна на 1/4-финала срещу „Левски“ и имаше сериозно влияние, а също така и Константин Манолев. „Пирин“ е отбор, който не разполага с кой знае колко сериозен бюджет, но това не винаги играе във волейбола. За мен е удоволствие да виждам толкова млади волейболисти в българските клубове. Мисля, че имат сериозни качества“, заяви Бленджини.

„Отборът на „Пирин“ бе приятната изненада, представянето му е много положително и това е хубаво за българския волейбол. Видях много млади таланти, които показват доста добро ниво. Може би във всеки един от участниците имаше млади момчета, които напират да играят съвременен волейбол. Що се отнася до отпадането на фаворити като „Локомотив“, „Левски“ и ЦСКА, според мен трите отбора малко подцениха ситуацията. Смятаха, че с присъствието на имена и на предишни успехи ще могат да бият, но видяхме, че отборите в елита са почти изравнени като сили. Едно малко отпускане и невнимание доведе до тези резултати. След като с отпадането на „Левски” падна първата изненада, би трявало на другите отбори да им светне лампичката, че „Пирин“ не е дошъл на разходка. Съставът от Разлог показа качество и израстване. Видях колективизъм, отборен дух и огромно желание за себедоказване. А Любо Агонцев показа, че е класа като разпределител с модерно мислене. Успя максимално да извлече от нападателите това, което могат. Златко Кьосев направи силен турнир, Теодор Каменов също, докато другите така наречени звезди не направиха разликата. „Пирин“ бе най-ощетен от много неща – най-вече къса скамейка. Просто не знам как момчетата издържаха в турнира и тези здрави битки. Може би адреналинът и желанието да докажат качества, както и колективната игра допринесоха за страхотното представяне. „Нефтохимик“ бе най-балансираният отбор, с дълга скамейка и заслужено спечелиха купата, макар че финалният мач не им беше никак лесен. Ако „Пирин“ бяха взели първия гейм, психиката и треперенето щеше да разколебае бургазлии, но те устискаха“, коментира Кьосев.

„Едно невероятно чувство за мен и за момчетата. Удовлетворен съм от резултата, това е голям успех. Преди 15 години бях състезател, сега съм треньор, но разлика в емоциите няма. Не ни достигнаха физически сили, за да победим. За една седмица изиграхме три мача по 3:2 гейма и един 3:1. На момчетата им дойде много натоварване, което нямаше как да не окаже влияние. Във финала ключов беше първият гейм, когато водехме и не го затворихме. Ако го бяхме спечелили, смятам, че мачът щеше да протече по друг начин. Представянето в турнира е много добро, даже отлично. Никой не очакваше да отстраним грандове като „Левски“ и ЦСКА, но отидохме много мотивирани на турнира. Със сигурност фактът, че играхме финал ще повиши очакванията спрямо нас. Но ние оставаме здраво стъпили на земята – гоним си целите в първенството, излизаме мач за мач и се стремим да показваме добра игра. Искам да благодаря на феновете и на цял Разлог, че бяха с нас“, каза предводителят на сребърните медалисти.

