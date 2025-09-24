Млад мъж нападна и би без причина  възрастен перничанин

Перничани е задържан за нанасяне на леката телесна повреда по хулигански подбуди. Инцидентът е станал във вторник около 11, 30 ч. на ул. „Протожерица“ в областния град. 75-годишен мъж подал сигнал на тел. 112, че му е нанесен побой от мъж който не познава. Потърпевшият споделил още, че е удрян в областта на главата. Служители от Първо РУ реагирали незабавно и задържали предполагаемия извършител – 27-годишен жител на областния град. Изяснено е, че двамата не се познават и възрастният мъж е нападнат без повод и причина. На 27-годишният мъж е наложена полицейска мярка за срок до 24 ч. и е образувано бързо производство, работата по което ще продължи под надзора на прокуратурата.

