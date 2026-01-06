Млад радомирец извади кръста от „Бучалото“, кметът поведе мъжкото хоро 

С литийно шествие започна Йордановден в Радомир, то завърши в парка на „Бучалото“, където отец Александър хвърли Богоявленския кръст.Петима смели мъже от община Радомир се хвърлиха във водите на езерото под водопада. Николай Николаев достойно се пребори и грабна в ръцете си Богоявленският кръст.

27-годишният Николай е от Радомир и е ръководител на детската група на фолклорния ансамбъл „Етно фолк “.

Мъжкото хоро във водата бе поведено от кмета на Радомир Кирил Стоев.

Радомирци отбелязаха един от най-големите християнски празници – Богоявление (Йордановден ), с тържествени ритуали и спазване на вековни традиции.

Литийното шествие тръгна от храм „Св . Димитър“ и премина през целия град. В парк „Бучалото“, при Водопад „Бучалото“, бе отслужен Богоявленски водосвет след което и ритуала по хвърлянето на кръста във водата.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА