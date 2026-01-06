Топ теми

Млад радомирец извади кръста от „Бучалото“, кметът поведе мъжкото хоро 

Дата:
от: Събития
Коментирай
( 353 )

С литийно шествие започна Йордановден в Радомир, то завърши в парка на „Бучалото“, където отец Александър хвърли  Богоявленския кръст.Петима смели мъже от община Радомир се хвърлиха във водите на езерото под  водопада. Николай Николаев достойно се пребори и грабна в ръцете си Богоявленският  кръст.

27-годишният Николай е от Радомир и е ръководител на детската група на фолклорния ансамбъл „Етно  фолк “.

Мъжкото хоро във водата бе поведено от кмета на Радомир Кирил Стоев.

Радомирци отбелязаха един от най-големите християнски празници – Богоявление (Йордановден ), с тържествени ритуали и спазване на вековни традиции.

Литийното шествие тръгна от храм „Св . Димитър“ и премина през целия град. В парк „Бучалото“, при Водопад „Бучалото“, бе отслужен Богоявленски водосвет след което и ритуала по хвърлянето на кръста във водата.

  КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА

Tags:

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *