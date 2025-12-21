Многохилядни протести в Румъния

Румъния е обхваната също от многохилядни протести. В Букурещ хората излязоха на улицата с искане за съдебна реформа и ефективни мерки срещу корупцията, предава Нова. Протестите са провокирани от документален филм на разследващата платформа „Рекордер“ за това как ключови дела изчезват в чекмеджета, а съвестни съдии и прокурори са наказвани.

На емблематичния площад „Виктория” в Букурещ се очаква да започне шествие в знак на памет на загиналите по време на Румънската революция през 1989 г.

Президентът на Румъния Никушор Дан призова магистратите след редицата дълги протести да му изпратят доклади с проблемите на съдебната система, които той и неговият екипа да успеят да разгледат и така да започне съдебната реформа. Това беше личен ангажимент към протестиращите в румънската столица. Днес на изненадваща пресконференция, обаче президентът заяви, че планираните за утре срещи с магистрати няма да се състоят изцяло или ще се проведат само онези, които могат да бъдат публични. Причината са заплахи от последните дни, докато магистратите са подавали докладите си към президента.

Журналистът Юлия Баховски коментира ще има ли нова вълна на недоволство от това, което каза президента Никуушор Дан. „Най-вероятно ще има още протести. Ще видим какво ще се случи утре на тези срещи, които президентът е организирал с представители на магистратите, т.е. на съди и на прокурори. И след това ще се видим реално какво ще е решението. Румъния преди години е познавала успешен пример за борба с корупцията и реформите в правосъдната система бяха започнали. Само че те са прекъснати след отстраняването на бившия прокурор на дирекция „Антикорупция” Лаура Кьовеши. Така че Румъния иска да се върне към това нещо, иска големите корумпирани хора и представители, високите държави на властта да бъдат наказани за деянията”, заяви тя.

Баховски допълни, че за разлика от България, в Румъния няма организатор, нито една политическа партия.