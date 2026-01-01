Топ теми

Много настроение и хора на площад „Кракра“ в Перник на Нова година

Дата:
от: Събития
Коментирай
( 342 )

Стотици перничани се събраха на площад „Кракра“, за да отпразнуват заедно настъпването на Новата 2026 година. Вечерта премина с много музика, настроение и изпълненията на обичаната народна певица Валерия Момчилова.

В първите минути на новата година зам.-кметът на община Перник Стефан Кръстев поздрави перничани от името на кмета на общината Станислав Владимиров. В приветствието той пожела: „Нека Новата 2026 година донесе в домовете ви здраве, щастие и топлина! Нека тя бъде изпълнена с мигове на радост и удовлетворение, с успехи във всички начинания и с любов към близките. Вярвайте в себе си, преследвайте мечтите си и носете доброта в сърцата си.“

  КРАСИМРА СТОИМЕНОВА

Tags:

Подобни новини

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *