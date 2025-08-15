Много пияна! Шофьорка удари две коли и рани жена, свидетели извършиха граждански арест /СНИМКИ/

Пияна шофьорка, ударила последователно два паркирани автомобила и ранила възрастна жена, е задържана от служители на ОДМВР – Перник, съобщиха от ОД МВР в Перник. 75-годишна жена е настанена в болница след възникнал пътен инцидент в пернишкия кв. „Църква“. Сигнал за ударени последователно два паркирани автомобила и пострадала възрастна жена бил подаден тази сутрин на тел. 112 около 9, 30 ч. Случката се разиграла като на филм. 53-годишна жена, седнала зад волана на лек автомобил „Ауди“ движейки се от с. Студена посока кв. „Църква“, на ул. „Димитър Благоев“, ударила паркиран лек автомобил „Тойота“, който бил в близост до кофа за смет. От сблъсъка колата потеглила напред и наранила 75-годишна жена, която в този момент изхвърляла отпадъци в кофата. Водачката на аудито не спряла и продължила напред, удряйки друг паркиран лек автомобил. Шофьорите, пътуващи зад нея, видели какво се случва, догонили жената и я спрели, извършвайки граждански арест. Пристигналите на място полицаи тествали видимо неадекватната шофьорка с техническо средство, което отчело 2, 96 промила в издишания въздух. Дала е кръвна проба за химичен анализ и е задържана за до 24 ч. с полицейска мярка. 75-годишната жена е прегледана в МБАЛ „Рахила Ангелова“ – Перник и оставена под наблюдение с различни охлузни рани. Извършен е оглед на местопроизшествието и е уведомена прокуратурата. Образувано е досъдебно производство и действията по разследването продължават.

