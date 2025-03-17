Много пияни шофьори в Благоевградско се озоваха в ареста

На 14.03.2025 г. около 16:10 часа по ул. „Преслав“ в гр. Благоевград, 51-годишен благоевградчанин е управлявал лек автомобил „БМВ“ с наличие на 1,83 промила алкохол в издишания от него въздух.

На 15.03.2025 г. около 08:00 часа по бул. „Пейо Яворов“ в гр. Благоевград, 41-годишен мъж от града е управлявал товарен автомобил „Исизу Тропер“ с наличие на 1,71 промила алкохол в издишания от него въздух.

На 15.03.2025 г. около 08:45 часа по ул. „Яне Сандански“ в гр. Благоевград, 46-годишен мъж от Благоевград е управлявал лек автомобил „Фолксваген Поло“ с наличие на 1,82 промила в издишания от него въздух.

На 16.03.2025 г. около 11:00 часа по път II-84 км 92, 67-годишен мъж от гр. Костенец е управлявал лек автомобил „Фолксваген Шаран“ с наличие на 1,35 промила алкохол в издишания от него въздух.

На 16.03.2025 г. около 11:00 часа на път II-84 в района на с. Краище, 67-годишен мъж от гр. Костенец е управлявал лек автомобил „Фолксваген Шаран“ с наличие на 1,35 промила алкохол в издишания от него въздух.

На 17.03.2025 г. около 00:10 часа по път II-19 в района на гр. Разлог, 57-годишен от гр. Сандански е управлявал лек автомобил „Опел Вектра“ с наличие на 1,58 промила алкохол в издишания от него въздух.

Лицата са задържани със заповед за задържане до 24 часа. Образувани са досъдебни производства.





