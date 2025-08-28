Много усмивки, творчество и вкусна торта поставиха финала на „Лято в музея“ 2025

С много настроение и голяма торта завърши тазгодишното издание на програмата „Лято в музея“, организирана от Община Разлог и Исторически музей – Разлог.

Днес, в последния ден от заниманията, музеят отново се изпълни с детски смях, шарени рисунки и пъстро настроение.

Програмата „Лято в музея“ се провежда за девета поредна година и е едно от най-очакваните летни събития за децата на Разлог. Тази година над 70 участници прекрачиха прага на музея, за да учат, творят и откриват нови приятелства.

В рамките на два месеца малчуганите преминаха през разнообразни занимания – от образователни уроци за миналото на родния край, през занимания по приложно и изобразително изкуство, до спорт, танци, кулинария, уроци по безопасност, игри и пътешествия из региона.

Всяко посещение им носеше ново приключение, а музеят се превърна в място за знания, забавления и детски усмивки.

Финалът на програмата бе отбелязан с официално връчване на грамоти и подаръци, осигурени от Община Разлог и Историческия музей.

Зам.-кметът по социални дейности инж. Гергана Костова поздрави децата за тяхното постоянство, усърдие и ентусиазъм. Тя им пожела здрава и успешна нова учебна година и ги насърчи да продължават да бъдат любознателни и активни.

Най-очакваният момент за малките участници бе появата на голямата празнична торта, подарена от кмета на Община Разлог инж. Красимир Герчев.

Сладкият завършек бе споделен с радост, а след това дворът на музея се оживи от танци, игри и веселие.

Децата показаха и своите последни рисунки от това пъстро лято, всяка от които носеше частица от преживяното в програмата.

За поредна година в организацията на „Лято в музея“ активно се включиха и партньори – Център за обществена подкрепа, Център за социална рехабилитация и интеграция, обществени възпитатели, здравни медиатори, Таекуондо клуб и много доброволци. Благодарение на тях заниманията преминаха безпроблемно, а децата се чувстваха подкрепени и обгрижени.

С усмивки, аплодисменти и обещания за нови приключения, екипът на Исторически музей – Разлог изпрати своите малки гости с пожелание за успешна учебна година и с топлите думи: „До нови срещи!“





