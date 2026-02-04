Множество футболни деятели изпратиха благоевградската легенда на „Локомотив“ (Сф) и националния отбор Спиро Дебърски

Множество футболни деятели дойдоха на поклонението пред благоевградската легенда на „Локомотив“ (Сф) и българския национален отбор Спиро Дебърски. Славният нападател на червено-черните напусна този свят на 31 януари на 92-годишна възраст. На траурното събитие в църквата „Света София“ вчера присъстваха собственикът на клуба от столичния квартал „Надежда“ Веселин Стоянов, изпълнителният директор на железничарите Иво Котев, Михаил Касабов, Бойчо Величков, Антон Велков, Емил Велев-Кокала, Антони Здравков, Кристиян Добрев, Александър Станков, Красимир Борисов, Даниел Васев, Иван Василев, Радослав Здравков, Ангел Станков, Борис Ангелов, Йордан Стойков-Бумбо и др. Спиро Дебърски има 24 мача и 8 гола в националния тим в периода 1957-1965 г., участва на Олимпийските игри в Рим-60. Започва кариерата си в благоевградския „Ботев“ (днешния “Пирин”).

Бившият треньор на ЦСКА А. Станков (с очилата на сн. 1) и екснаставникът на „Вихрен“ Ем. Велев-Кокала (вляво на сн. 2) дойдоха да почетат благоевградската легенда

Сп. Дебърски (долу вдясно) с националния тим преди великата победа над Белгия (3:0) на стадион „Славия“ през 1965 г. в квалификация за световното в Англия-66

После играе 4 г. в “Розова долина” (Казанлък), преди да облече червено-черната фланелка на “Локомотив” (Сф) през 1957 г. Именно при железничарите Дебърски печели титлата на България през 1964 г., която увенчава забележителната му кариера. Носи и екипа на ЖСК “Славия” (1969-1970 г.). Нападателят има 276 мача и 82 гола в “А” група (265/81 за „Локо“ и 11/1 гол за „Славия“). В „Локомотив“ (Сф) играе заедно с другата легенда Никола Котков. Тежка контузия го вади от състава на лъвовете за световното в Чили-62. Дебърски е “Заслужил майстор на спорта” от 1969 г. Малко след това се връща в родната си къща в Орлин махала и помага като организатор и треньор на орлетата. Дълги години е наставник на клубни отбори в Кипър. През 2014 г. е обявен за почетен гражданин на Благоевград.

Б. Ангелов: Беше и баща, и приятел, и треньор

„Той беше и баща, и приятел, и треньор. Особено за мен. Той ме взе от Благоевград, при него почнах в „Локомотив“ (София). Много благ човек, една усмивка. Не знам дали някой може да каже нещо лошо за него от тази плеяда млади момчета, на които той помагаше – Бумбо, Боко Димитров, Начко, Ангел Колев, Трайчо Соколов, Гошо Бонев. Де факто шампионският отбор на „Локомотив“ от 1978 г. Той им беше като баща, Бог да го прости“, каза бившият бранител на железничарите и Академик (Сф) и екснаставник на трикольорите Борис Ангелов, който също е родом от Благоевград.

Кр. Борисов: За Бате Спиро само добри думи



„Лошо тръгна годината. Загубихме един много добър приятел, колега, човек – говоря за Димитър Пенев. Той даде път на много млади футболисти за тяхното развитие. След това си отиде главният готвач Нейчо, който беше с нас в Америка. Сега Бате Спиро. Жалко. За Бате Спиро само добри думи. Когато бях юноша, той беше един от треньорите, които ми дадоха път. Той се грижеше за младите футболисти – тези от школата, които бяхме тогава. Бог да го прости и вечна му памет“, заяви помощник-треньорът на звездния български отбор на Мондиала в САЩ-94 Красимир Борисов.

