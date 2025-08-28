Мобилна станция измерва качеството на въздуха след пожара край бобовдолското с. Паничарево

Ситуирана е мобилна станция, която измерва качеството на въздуха след пожара, който възникна във вторник край бобовдолското село Паничарево, съобщават от РИОСВ. Площадката се оказа нерегламентирано сметище за боклук, който след това се транспортира на депо в София.

Станцията е разположена в центъра на населеното място по заповед на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София.

Към момента пожарът е овладян и теренът се запръстява.

РИОСВ ще следи ситуацията и ще информира за резултатите от измерванията допълнително.

При запръстяването на тлеещия пожар се използва и пепелина от близкия ТЕЦ „Бобов дол“.

Пътуващите по направлението Кюстендил-Дупница усещат миризма в този участък.

Местните хора коментират, че допреди години тук били разположени пестициди, които след това са иззети. Хората се надяват да няма останало количество.





