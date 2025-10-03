Можете да живеете безплатно на гръцки остров, но при едно условие

Мечтаете за дълго бягство на гръцки остров? Сега е вашият шанс, тъй като британците са поканени да живеят безплатно в Средиземно море – но има едно уникално условие, пише Greek City Times.

Експертите по пътувания от Holiday Pirates обявиха, че кандидатстването е отворено за престой през 2026 г. на остров Сирос, столицата на Цикладите.

„Ще получите безплатно настаняване, закуска и комунални услуги“, споделиха те във вирусно видео в TikTok.

Уловката? Ще трябва да се включите като доброволец в убежище за котки за около пет часа на ден, пет дни в седмицата.

SyrosCats, уебсайтът на резервата, обяснява: „Приветстваме здрави, зрели и независими доброволци – необвързани или двойки – за минимум един месец, за да помагат с всички аспекти на грижите за котките. Обучението за ветеринарна медицинска сестра или опитът с диви котки е бонус, но всеки любител на котки, който е готов да се докопа до нещата, да бъде надежден и да се яви навреме, е добре дошъл.“

Кандидатите трябва да са над 25 години, самостоятелни и отворени за работа с различни доброволци от цял ​​свят. Ще споделяте къща с двама или трима други, като всеки ще има собствена спалня, но ще споделяте кухня, баня и жилищно пространство.

Доброволците започват в 8 сутринта, хранейки улични, плажни и котки със специални нужди, осигурявайки им гушкане, време за игра или социализация, и посещавайки ветеринарен лекар. Вечерните задължения, един час преди залез слънце, включват почистване на тоалетните, даване на лекарства, груминг и осигуряване на котките за през нощта.

Видеото в TikTok събра над един милион гледания, като вълнуващите отговори заляха. „Станал съм си багажа. С кого трябва да говоря?“, коментира един потребител. Друг, пенсиониран развъдчик, написа: „Котките са моята страст… изберете мен!“ Трети го нарече „фантастична възможност“, а четвърти призна: „Това наистина ме накара да се замисля. Може би променям живота си.“

Готови ли сте да кандидатствате? Намерете всички подробности и формуляра за кандидатстване на уебсайта на SyrosCats.