Молебен за здраве и благоденствие събра десетки вярващи в храм „Свето Благовещение“ в Разлог

По инициатива на Община Разлог и кмета на общината инж. Красимир Герчев, днес в храм „Свето Благовещение“ бе отслужен тържествен молебен за здравето и благоденствието на жителите на цялата община Разлог.

Сред присъстващите бяха кметът на Община Разлог, ръководният екип на Общината, представители на Общинска администрация и десетки миряни, които с обща молитва отправиха взор към небето с молба и надежда за мир, здраве и благополучие.

Молебенът бе воден от архиерейския наместник отец Янко Русков, който призова вярващите да бъдат по-добри, по-смирени и винаги близо до Бога.

В края на службата той поръси за здраве и отправи топли благопожелания към всички.

Дошлите в храма миряни днес си тръгнаха с надежда и вяра, че молитвите за здраве, мир и благоденствие ще донесат светли дни за общината и хората.





