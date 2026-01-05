Момиченце е първото бебе в Кюстендил за 2026 г.

Първото новородено бебе за 2026 г. в МБАЛ “Д-р Никола Василиев” в град Кюстендил е момиченце. Казва се Никол и е с мерки 3,100 кг. и 49 см. Бебето е проплакало точно в 17:15 ч. на 3 януари. Това съобщи началникът на отделението по “Акушерство и гинекология” д-р Валери Томов. Той поздрави д-р Ана Цветанов и екипа, асистирал при израждане на детенцето.

Раждането е станало по естествен път, като това е второто бебе на майката Мария. Първото дете на гордите родители също е момиченце, родено обаче с цезарово сечение, вече на 5 г. и носи хубавото име Ния.

Младата родилка е само на 23 г. С бащата Александър изказаха специални благодарности за проявените грижи и професионално отношение от страна на лекарите, акушерите и сестрите в отделението по АГ на МБАЛ – Кюстендил.