Момичешка смяна закри летния детски лагер в Хаджидимовския манастир

400 деца главно от Пиринския край 10 дни живяха в обителта на издръжка на митрополията, наред с молитвите имаше походи, риболов и водни забавления

С момичешка смяна тази година Хаджидимовският манастир закри станалия вече традиционен летен детски лагер. Той се провежда под духовното ръководство на игумена на манастир „Св. вмчк Георги“ архимандрит Теофил и е на издръжка на митрополията. Тази година през манастира се изредиха 7 лагерни смени, в които участваха главно деца и младежи от епархията, но също от страната, както и българчета от чужбина. Смените се редуваха – за момичета и за момчета.

Общо 400 деца изкараха тук по 10 дни с ежедневно участие в богослуженията, пяха тропари, казваха молитвата „Отче наш“ по време на св. литургия, а някои от момчетата помагаха в богослужението. В края на смяната децата приеха светото причастие след подходяща подготовка и изповед.



По време на заниманията в лагера децата се занимаваха с ръчен труд, помагаха в ежедневните дейности на монасите, чистиха и готвиха. Освен работата, имаше и водни забавления на плажа, походи сред природата, екскурзии до исторически местности, пускане на хвърчила, риболов и лагерен огън. В края на всяка смяна имаше тържество, на което присъстваха както митрополит Серафим, така и родители енориаши.

Летните детски лагери в тази обител започнаха още през 1994 г. по идея на бившия Неврокопски митрополит Натанаил. Те не прекъснаха дори в годините на Ковид пандемията. Участието на децата е доброволно и напълно безплатно.

ВАНЯ СИМЕОНОВА





