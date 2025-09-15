Момиче се „провали“ на 50 интервюта, било твърде привлекателно

21-годишната Але Гауча от Бразилия се явила на повече от 50 интервюта за позицията на детегледачка, но така и не получила работата. Момичето е сигурно, че причината е била външният ѝ вид, който е засенчил дипломите и професионалните ѝ умения.

В началото Але си помислила, че е отхвърлена поради липса на опит. След много неуспешни интервюта обаче решила, че истинската причина е външният ѝ вид, който явно кара работодателите да се притесняват, съобщава New York Post, цитиран от Блиц

След като завършила специализирани курсове по грижи за деца, Але активно търсела работа. Имала всички необходими документи и желание да работи с деца, но всяко интервю завършвало по един и същи начин – работодателите не се свързвали с нея.

„Отивах уверено, показвах сертификати и разказвах за опита си. Но така и не получих отговор“, споделя момичето.

Гауча си помислила, че това е заради липса на опит. Но след десетки неуспешни опити, тя стигнала до заключението, че работодателите са предпазливи относно нейната привлекателност.

Според нея жените, които искали да наемат детегледачка, може да са я виждали като заплаха за семейните отношения и затова са се колебали да я наемат.

Така Але се сблъска с обратната страна на „привилегията на привлекателността“ – когато външният вид се превръща не в предимство, а в пречка.

Момичето обаче не се отказало. Тя започнала да публикува свои снимки в социалните мрежи, където външният ѝ вид се оказва харесван от потребителите. Броят на абонатите нараства бързо и скоро Гауча успява да печели пари от визията си.

„Дори и да не работя като бавачка днес, все още се чувствам свързана с това преживяване. Търсех стабилност и в крайна сметка намерих свобода“, казва тя.





