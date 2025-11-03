Монтаж на тол камери ограничава трафика по Е-79 утре

Заради монтаж на тол рамка на 4 ноември трафикът ще се осъществява в една лента. При 424 километър на пътя София – Кулата, след отклонението за с. Елешница, ще има нова камера за средна скорост, съобщиха от АПИ. Трафикът ще преминава двупосочно в лентата за Кулата и движението ще се регулира с пътни знаци. За изпълнение на дейностите ще е затворена за преминаване лентата за София.

Още 8 отсечки от републиканската пътна мрежа са сертифицирани за секционен контрол. С тях общият брой става 56. Новите отсечки на автомагистрала „Струма“ са Сандански – Дамяница; Дамяница – Сандански; Българчево – Покровник; Покровник – Българчево; София – тунел „Мало Бучино“; тунел „Мало Бучино“ – София. На главен път Е-79, до момента тол камера има в участъка Слатино – Кочериново; Кочериново – Слатино.

Чрез камери в началото и в края на всеки участък се отчита времето, за което превозното средство изминава разстоянието, и се изчислява средната му скорост. Ако тя е по-висока от максимално допустимата според Закона за движението по пътищата, се регистрира и данните се предоставят от Националното тол управление на Министерството на вътрешните работи, което налага съответните санкции. НТУ и МВР работят съвместно за прилагането на ефективен контрол в подкрепа на пътната безопасност.