„Монтана“ повтори „Марек“ с треньорското назначение на А. Нанков вместо Т. Калпаков

Новакът в елита „Монтана“ повтори „Марек“ с треньорското назначение на Анатоли Нанков вместо подалия оставка Танчо Калпаков, който хвърли бялата кърпа след незадоволителния старт в настоящата кампания с два хикса и две поражения в първите четири мача. Рокадата между тях се случи и преди малко повече от година на „Бончук“, когато двукратният шампион и носител на купата с ЦСКА наследи специалиста от Панагюрище и води дупничани в 12 двубоя с баланс 3 победи, 7 равенства и 2 загуби с голова разлика 13:9 във Втора лига. Преди престоя си начело на марекчани Нанков беше наставник за 9 месеца на „Струмска слава“, където Калпаков не е работил, но пък във визитките на двамата има още един общ отбор „Хебър“ – Нанков оглавяваше пазарджиклии през 2005 г., а Калпаков в периода 2016-2018 г. Пътят им се пресича и с трети треньор, това е сегашният предводител на „Марек“ Петър Колев, който смени Ан. Нанков, а в „Монтана“ бе предшественик на Т. Калпаков до средата на април 2024 г. Дебютът на новия старши на тима от Северозапада е този петък в откриващата среща от предстоящия кръг срещу ЦСКА 1948 на стадиона в Бистрица.

Анатоли Нанков Танчо Калпаков Петър Колев

