Монтираха видеонаблюдение в гробищните паркове на Благоевград

Община Благоевград изгради видеонаблюдение в района на старите и на част от новите гробища. Целта е да се гарантира редът и сигурността за хората, които посещават гробищните паркове. Новите камери ще спомагат за предотвратяване на вандализъм и посегателства.

През последната година община Благоевград надгради системата за видеонаблюдение и на други ключови места. Нови камери бяха поставени в зала „Орфей“, парк „Македония“, където се провеждат спортни и културни мероприятия.

Видеонаблюдението е разширено и в райони на селата Рилци, Бучино, Еленово, Дъбрава, Церово, Горно Хърсово, Логодаж и Падеш. До края на годината се предвижда поставяне на видеонаблюдение и в останалите малки населени места, за да бъде обхваната цялата територия на общината.

Освен това в Благоевград са разположени и камери с автономно захранване, които следят за нерегламентирани сметища, подпомагайки превенцията и поддържането на чиста и подредена околна среда.

ИВАН ИВАНОВ