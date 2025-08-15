Монтираха новата водна помпа в ПС „Сиреняците“ за Радомир

Новата водна помпа на място на изгорялата в Помпена станция „Сиреняците“ вече е монтирана и работи. Това съобщи кметът на Радомир Кирил Стоев минути преди 22 ч. Преди дни заради авария на съоръжението водата за високата зона не достигаше и се наложи драстичен режим, а жителите на района излязоха на протест.

Късно тази вечер Стоев написа в социалната мрежа:

„Към този час помпата вече е сменена и работи! За съжаление резервоарът е празен и ще трябва време да се напълни с вода. От утре ще стане ясно какво е състоянието на извора и дали ще се наложи режим и занапред.

Докато съм кмет на община Радомир ще продължавам да правя всичко по силите си за решаване на проблемите ни. Дори и когато се налага да поемаме чужди функции, както в случая, защото общото добруване е приоритет на управлението ми, и няма да спра да се боря с институционалната немощ, с всички средства, които са законови и по силите ми“.

„Подали сме много предложения към Закона за държавния бюджет и общинската инвестиционна програма за подмяна на водопроводната мрежа на средна и висока зона. Едновременно с това сме в момента в проучване и проектиране на един транзитен водопровод, който е между средна и висока зона, за да бъде обезпечена висока зона. Случи ли се това, съм сигурен, че няма да има повече режим във висока зона, но все пак отнема време”, каза кметът.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА





