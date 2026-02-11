МОН с разкрития за училище „Космос“: Починалото под Околчица момче отсъствало от месец

Министерството на образованието и науката е започнало проверка на частно училище „Космос“, разположено в село Осоица. През последните дни то стана обект на внимание заради връзките си с организацията на Ивайло Калушев, която е вземала участие в събития в училището. Оказа се, че обучението, което предлага, е с методи на „естествена психотерапия“.

В ход е проверка на Министерството на образованието и науката на място в ЧСУ „Космос“. Към момента е установено, че починалото непълнолетно момче не е посещавало училище от 5 януари 2026 г. (след края на зимната ваканция). Отсъствията обаче са били нанесени от частното училище в националната електронна система (НЕИСПУО) едва на 3 февруари 2026 г. Така реално институциите не са могли да реагират по-рано и да се задейства Механизмът за обхват и задържане в училище.

„Мисията на Международно училище „Космос“ е да даде възможност за израстване и развитие на свободни хора, които смело, с въображение и творчество да създават свое собствено настояще и бъдеще. За децата в „Космос“ светът е покана да учат и да откриват. Децата в международно училище „Космос“ са от различни националности. Те растат без предразсъдъци, открити и толерантни към раса, религиозна принадлежност и здравословно състояние“, пише в сайта на учебното заведение.

За връзките между него и школата на Калушев става ясно от Facebook страницата на „Школа за приключения „Роук“. В нейното описание е упоменато и че е свързана с неправителствена организация. От публикации се вижда, че дори препоръчват училището.

Според ЧСУ „Космос“ ученикът е посещавал училище, но проверката установява периоди на дълги отсъствия, като в момента се проверява всеки от тях с наличните документи и отразената в дневника информация. Установени са и други административни несъответствия – например училището няма установена практика за работа по Механизма за обхват и задържане в училище. На 6 февруари ученикът е бил отписан от училището, считано със задна дата – от 3 февруари 2026 г. Към предоставената от ЧСУ „Космос“ информация в НЕИСПУО е приложена молба от 15 декември 2025 г. от родителите на момчето за прекратяване на договорните отношения, считано от началото на втория учебен срок.

Припомняме, че името на Ивайло Калушев нашумя след 2 февруари, когато служители на реда откриха изгоряла хижа в планинския район около прохода „Петрохан“. В двора около постройката бяха намерени труповете на трима мъже, всички с огнестрелни рани, без видими следи от борба или други травми. Оказа се, че в хижата живели членовете на организацията на Калушев – „Национална агенция за контрол на защитените територии“ (НАКЗТ). Той, както и още трима, бяха обявени за издирване от органите на реда.

На 8 февруари пък в отдалечена гориста местност под връх Околчица мъж откри изоставен кемпер, в който бяха намерени труповете на трима души – сред тях именно Калушев, 22-годишен мъж и 15-годишен тийнейджър. Впоследствие стана ясно, че това са издирваните трима души след случилото се пред хижата.

Междувременно частното учебно заведение създаде петиция за по-отговорно публично отразяване на информация, свързана с институции за деца, като родителите упоменават:

Училището, на което сме доверили децата си, е лицензирано и работи по утвърдените образователни стандарти на Министерството на образованието и науката, както и по международната образователна система Cambridge International.

В учебния процес не се провеждат занятия, свързани с духовни, религиозни или други нестандартни практики. Не са организирани и не са ни предлагани дейности, обучения, лагери, екскурзии или каквато и да е форма на сътрудничество с хора, организации или структури, които са част от разглежданите случаи.

Проверката на място ще продължи поне до края на седмицата. Ще се проверява учебният план, квалификацията на учителите, коректното водене на дневник с присъствията и всички останали аспекти на училищната организация. Заедно с това и атмосферата в училище, нужна ли е и оказва ли се от училището психологическа подкрепа на учениците след събитията от последната седмица. В зависимост от установените нарушения МОН ще предприеме и последващи действия./Фокус