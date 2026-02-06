МОСВ отряза 25% от благоевградски проект заради непризната титла на доцент по икономика – търсили му бакалавърска степен на висшето

25% ще трябва да върне община Благоевград на Програма „Околна среда 2021-2027 г.“ от отпуснатите 51 000 евро по проект за подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление. Това постанови Върховен административен съд като втора и последна съдебна инстанция, след като финансовата корекция бе потвърдена от Административен съд.

Санкцията е наложена заради неправомерно отстраняване на единия от двамата участници в обществената поръчка – „Продължаваме промяната 2021-2027“ ДЗЗД, което е обединение на фирмите „Продивелъп“ ЕООД на Яни Димитров от гр. Царево и „Дабъл Д“ ЕООД на великотърновеца Стефан Петров. Въпреки любопитното име на сдружението, съвпадащо с партията, от която Методи Байкушев стана кмет на Благоевград, назначената от него комисия по избор на изпълнител дори не отваря финансовата му оферта, след като преценява, че предложеният от „Продължаваме промяната“ експерт „Кръгова икономика” не покрива минималното изискване за образование, а именно „Образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ в област на висше образование „Природни науки, математика и информатика“ или област на висше образование „Социални, стопански и правни науки“. Парадоксалното е, че същият е доцент по икономика и управление от УНСС, което според магистратите доказва по безспорен начин придобито от него висше образование в необходимите области.

„Неговото отстраняване по причина липса на доказателства за придобита образователно-квалификационна степен на висшето образование е лишено от основание“, категорични са съдебните състави в Благоевград и София.

Освен че трябва да върне 25% от получената сума, общината ще плати на Министерството на околната среда и водите и сумата от 102,26 евро за разноски по делото.

Припомняме, че обществената поръчка бе спечелена от софийската „Файв Консулт“ ЕООД на Камелия Калоянова.

ВАНЯ СИМЕОНОВА