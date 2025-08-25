Мотивирани благоевградски зрелостници дойдоха 40 мин. по-рано за матурата по профилиращ предмет

94 зрелостници от област Благоевград положиха матура по профилиращ предмет. Припомняме, че подадените заявления бяха 125, допуснати бяха 117 зрелостници, като 23-ма не се явиха. ДЗИ по общо 10 предмета от профилиращата подготовка се проведе в 10 училища в Пиринско. Най-много – 43-ма, бяха желаещите да покажат знанията си по география, 23-ма – по английски език, 22-ма – по биология, 18 – по история, 8 – по математика, 7 – по философия, 2 по предприемачество…

За Благоевград матурата се проведе в сградата на Математическата гимназия. Сред явилите се бе зрелостничка от випуск 2022 г. на благоевградско училище. Тя сподели, че се явява отново на английски език, тъй като предишния път не й стигнали само 4 точки за „Среден“ /3 /.

Че била на косъм от успеха по география, коментира и друга девойка, а нейна съвипусничка обясни, че е избрала философията за втори ДЗИ, тъй като този предмет и матура „отваряли много врати“. Впечатление направи, че за разлика от поправителния ДЗИ по български език и литература, който се състоя в петък /22 август/ в сградата на СУИЧЕ и мнозина от явяващите се изглеждаха сякаш някой ги е довел насила, сега зрелостниците бяха по- мотивирани. Немалка част застанаха пред входа към 7:50 ч., или 40 мин. преди началото, и попитаха кога могат да влязат и да заемат местата си. Самото допускане в сградата започна в 8:00 ч., като нямаше такива, чакащи последната минута, за да влязат .

Част от зрелостниците при влизането си в сградата на ПМГ за матурата по профилиращ предмет





Във връзка с организацията и провеждането на ДЗИ председателят на областната комисия, старши експертът в РУО Анета Стоянова, коментира, че изпитът е протекъл нормално във всичките 10 училища.

Наред с матурата по профилиращ предмет се състоя и държавен изпит за придобиване степен на професионална квалификация, като за отделните части – по практика, тест и дипломен проект, заявленията бяха 61.

Във вторник /26.08./ е допълнителното ДЗИ по желание. На него искат да се явят 30 зрелостници, като 23-ма от тях ще разчитат на знанията си по география, за да вземат диплома за средно образование.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА





