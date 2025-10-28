Моторист без книжка самокатастрофира с нерегистрирана „Ямаха“

Жител на пернишкото с. Ярджиловци е пострадал при самокатастрофа с мотоциклет. Инцидентът е станал 10 минути преди полунощ на път в селото. Мъжът на 33 години бил зад волана на нерегистриран по надлежния ред мотоциклет „Ямаха“. След катастрофата бил настанен в пернишката болница за преглед и установяване на нараняванията. Взета му е кръвна проба за алкохол и е образувано досъдебно производство. Справка в информационните системи на МВР показала, че не притежава свидетелство за правоуправление, за което ще бъде образувано административно-наказателно производство.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА