Моторист без книжка се удари в кола, счупи крак

Неправоспособен мотоциклетист е пострадал при пътнотранспортно произшествие. Инцидентът е станал в четвъртък около 17 ч. на кръстовището на улиците „Димитър Благоев“ и „Дунав“ в пернишкия квартал „Църква“. Ударили се лек автомобил „Фолксваген Пасат“, управляван от 38-годишна перничанка, и мотоциклет „Хонда“, шофиран от 18-годишен младеж от село Студена. Пострадал е мотоциклетистът, който е със счупен крак. При проверка е установено, че той е неправоспособен.

Причините за случилото се са в процес на установяване. Извършен е оглед от служители на Второ РУ. Образувано е досъдебно производство и действията по разследването продължават под надзора на прокуратурата.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА

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