Моторист загина при катастрофа в Дивотино

Моторист загина при катастрофа в пернишкото село Дивотино, потвърдиха от полицията. Инцидентът е станал тази сутрин в района на „Клюковите“, близо до стадиона. 34-годишен мъж от селото се е движел с мотоциклет, вероятно е загубил управление над машината и излетял на метри  от мотора като паднал  на пътя . След подаден сигнал на спешен номер 112, на място е пристигнала полиция и Бърза помощ. Мъжът е закаран в пернишката болница, но за жалост, починал. Полицията разследва причините за катастрофата.

