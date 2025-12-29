Моторист изхвърча от платното в Огняново, автомобил самокатастрофира край Банско

На 26.12.2025 г. около 23:10 часа в с. Огняново, мотоциклет „Хонда“, управляван от 17-годишен младеж от същото село, движейки се с несъобразена с пътните условия скорост е излязъл в дясно от пътното платно и е паднал. С черепно-мозъчна травма, фрактура на ключицата, фрактура на носна кост и травма на прешлени е пострадал мотоциклетистът, който е настанен за лечение в МБАЛ-Гоце Делчев. По време на управление на мотоциклета младежът не е бил с поставена защитна каска.

На 27.12.2025 г. около 13:38 часа в местността „Шилигарника“, землище на гр. Банско е настъпило ПТП с материални щети със самокатастрофирал лек автомобил „Тойота Секвоя“, който се е преобърнал. От пристигналите на място полицейски служители, с техническо средство е установено, че 38-годишният водач на автомобила от гр. София шофира след употреба на упойващо вещество. Той е задържан със заповед за задържане до 24 часа. Образувано е досъдебно производство.