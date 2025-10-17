Моторист от Черниче финишира трети на пистата в Самуилово

Димитър Филатов от с. Черниче завърши на трето място в традиционното състезание по мотокрос „Гран При Петрич“, което се проведе на пистата в с. Самуилово. Той тренира самостоятелно вече 2 г., а това е второто му участие в сериозна надпревара след дебюта в клас МХ2 в петричкото село миналата година. Сега Д. Филатов постигна успеха в клас МХ450. Отскоро 24-годишният спортист кара за отбора на „Александър Мотор Спорт 1“ от Симитли с ръководител Димитър Тасев. „В първия манш стартирах от почти последна позиция. По средата на манша изпреварих доста състезатели, но грешка по трасето ми костваше спечелените позиции. Събрах сили, наваксах загубените секунди и завърших трети. Втория манш стартирах шести.

Мотоасът от симитлийското село след награждаването в Самуилово

Състезателите в по-предните позиции се отделиха, а аз бях забавен от по-бавни мотористи и не успях да наваксам, но въпреки това завърших на трета позиция“, сподели Д. Филатов, който дава положителен пример на младите хора в общината.

ИВАН ДИМИТРОВ