Моторист пострада при катастрофа в Благоевград

Моторист пострада след сблъсък с автомобил. Пътният инцидент стана вчера следобед в района на бензиностанция ОМV на бул. „Димитър Солунски“ в Благоевград. Пострадалият моторист бе транспортиран с линейка до спешно- приемно отделение на болницата за уточняване на състоянието му.

Причините за катастрофата се изясняват от дежурната полицейска група, която пристигна на местопроизшествието за да извърши оглед.

По рано през деня пикап и лек автомобил се сблъскаха на кръстовището при ЮЗУ „Неофит Рилски” в началото на Благоевград. От удара Сеатът изхвърчал на островчето между двете платна и удрил пътния знак. Пикапът, движещ се по бул. „Иван Михайлов“, е със смазана предница. По платното бяха разпилени части от броните на автомобилите, гумата на Сеата, стъкла.

Бетина Георгиева

2 снимки





