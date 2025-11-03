Моторист се заби в мантинела на Е- 79 край Дупница, откаран е в София с множество травми

При ПТП на ГП Е 79 – в района на Дупница, е пострадал 35-годишен мотоциклетист. Той е загубил контрол над мотора, ударил се е в разделителна мантинела и е изхвърчал на платното. Първа помощ му е оказана от пристигналите на място полицай, настанен е в столична болница с множество травми. Досъдебно производство е обазувано по случая в РУ Дупница, уведомена е прокуратурата.

При ПТП на АМ „Струма“ е пострадал 36-годишен водач на л.а. „Мазда“, инцидентът е възникнал при предприемане на изправарване от водача, ударил се е в движещия се в дясната лента л.а. „Сеат“, управляван от 30-годишен водач. При удара са настъпили значими материални щети на двата автомобила. Пострадалият водач е настанен в столична болница с множество травми, той е пътувал със съпругата си и детето, които са прегледани в дупнишка болница. Водачът на сеата е прегледан в дупнишка болница и е оставен за наблюдение. Досъдебно производство е обазувано по случая в РУ Дупница, уведомена е прокуратурата.