Мощен пожар в Сиатъл нанесе щети по четири къщи и рани двама души

Голям пожар в Сиатъл нанесе щети на четири къщи, а двама души бяха ранени и откарани в болница. Гъстият дим обхвана голям жилищен район в града, предава Нова.

„Почивах си в стаята и изведнъж чух, че има пожар. Без чорапи, без обувки веднага изтичах навън и видях, че всичко е задимено“, разказва Майк Смит.

Пламъците се разраснали бързо. Огънят тръгнал от храсти край магистрала близо до летището „Боинг Фийлд“. „Пожарът се разпространяваше и от вятъра. Дори при лек бриз огънят се движеше нагоре и надолу по хълма“, обясни Дейвид Куерпо, говорител на пожарната служба в Сиатъл.



Четири къщи са били засегнати от огъня, като две от тях са със сериозни щети. Над 100 пожарникари са се включили в гасенето на пламъците. Двама души са пострадали и откарани в болница за преглед, като се очаква да се възстановят.



Още преди пожарните екипи да пристигнат, а и след това, някои съседи се втурнали да гасят обхванатите от пламъците постройки. „Хванах маркуча и започнах да гася, но огънят се прехвърли към задната част на къщата ми. Малките дървета отзад вече ги няма – за щастие няма жертви. Това е най-важното“, заяви Майк.



Денят му започнал спокойно – пред телевизора с футболен мач. Но, за съжаление, приключил по съвсем различен начин – сред дим и пламъци. „Беше луд ден, но поне любимият ми отбор победи“, споделя той.





