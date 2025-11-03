Мощният хотелиер и бивш приватизатор Ив. Кацилов вдига нов спа хотел в Гайтаниново

Мощният гоцеделчевски хотелиер Иван Кацилов, който навремето приватизира предприятието за скалнооблицовъчни материали „Копривлен мрамор“ в с. Копривлен и преди 8 г. го продаде на кипърска офшорка, започва изграждането на спа хотел в хаджидимовското с. Гайтаниново. Възложител е една от основните фирми на Кацилов „Рибарник Неврокоп“ ЕООД, чийто управител е дъщеря му Вероника Кацилова.

Хотелът ще е 4-етажен, с 20 хотелски стаи и 3 апартамента, ресторант за 140 души и спа център със закрит и открит басейн. Ще бъде изграден от стоманено-бетонена конструкция.

Имотът с площ от близо 10 дка е в местността Св. Петър, извън регулацията на селото, но до него има изграден път, водопровод и електропровод.

Имотът на Кацилови е извън регулация, но до него има изграден път ДФЗ си прибра парите за част от „Белите скали”

Вероника Кацилова

Проектът за изменение на ПУП-ПЗ, предвиждащ обединяване на два имота за нуждите на инвестиционното намерение на Кацилов, бе одобрен от кмета на Хаджидимово Людмил Терзиев в началото на септември.

Това не е първи обект на Вероника Кацилова в Гайтаниново. Тук тя и баща й са собственици на суперлуксозния екокомплекс „Белите скали”, състоящ се от 3 къщи за гости, строени с държавно финансиране. Вероника Кацилова обаче бе осъдена да върне на ДФЗ отпуснатата й сума от 391 160 лв. за нейната къща, след като проверка на фонда установи, че тя е съседна на тези на татко й, трите заедно се рекламират като общ комплекс, а това е в противоречие с изискване на фонда.

Сигурно е, че новият хотел на Кацилови в Гайтаниново ще е не по-малко луксозен от спа комплекс „Белите скали“, под който допреди 20 г. имаше кариера за добив на мраморни блокове.

ВАНЯ СИМЕОНОВА