Мразовита зима на Нова година, пролет на Йордановден

В Новогодишната нощ и призори на 1 януари ще е мразовито с температури в отделни точки в Западна и Централна България около и малко под минус 10 градуса.

Денят ще е слънчев, почти безоблачен. Вятърът постепенно ще отслабва, но ще остане студено с дневни температури между 0 и 5 градуса.

В дните до Йордановден предстои рязко затопляне. На 2 януари облачността ще е с временни увеличения и възможни кратки превалявания от дъжд и сняг в Западна България. Тенденцията обаче ще е температурите да се повишават.

В дните 3-5 януари облачността ще е променлива, често значителна. Ще задухат ветрове от Юг-Югозапад, особено силни по северните планински склонове, с които ще нахлува средиземноморски въздух. Дневните температури ще са между 10 и 15-16 градуса.





След първата за годината аномалия ще последва по-динамично време. Още на 5 януари следобед се очакват валежи от дъжд. В хода на застудяването, на Ивановден ще преминават в сняг в западната половина на страната.

Валежна обстановка ще има и около 9-12 януари, когато заради по-ниските температури се очакват снеговалежи.

В студиото на „Здравей, България“ синоптикът Анастасия Кирилова посочи, че температурите през декември са били с до 4-5 градуса над обичайното и до 6 в Горнотракийската низина.

„Очаква ни ледено начало на януари – 1 януари ще бъде студен, но още на 2-и ще започне бързо затопляне, като най-високите температури ще достигат между 10 и 15 градуса, особено в събота и неделя. Най-ниските температури през месеца се очаква да са между минус 18 и минус 13 градуса, като по Черноморието ще остане по-топло заради морската вода. След 6–7 януари предстоят значителни валежи – първо дъжд, после сняг, като в Северна и Западна България ще се образува и ще се задържи снежна покривка, докато в южните райони и край морето тя няма да бъде трайна. Втората и третата десетдневка ще преминат под влияние на средиземноморски циклони с чести валежи и динамични температури. По седмици първата ще е студена и относително суха, след това ще има бързо затопляне, като в някои райони, чувствителни на южен вятър, като Ловеч, Велико Търново и Враца, температурите могат да достигнат до 18–19 градуса. Остава ветровито, като вчера в Сливен измерихме 100 км/ч, но тенденцията е към отслабване и утре ще се усеща по-слабо“, каза синоптикът.