МРРБ стартира процедура за избор на изпълнител за обследване на частично изградената стена на язовир „Кюстендил“

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) подготвя необходимата документация за стартиране на процедура по Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител за обследването на частично изградената стена на язовир „Кюстендил“ и съоръженията към нея, с което да се оцени нейното функционално техническо състояние, устойчивостта й, както и да се изготви оценка на съответствието на съоръженията с действащата с нормативна уредба, оценка на хидрологията на водосбора и др. Това съобщи министър Иван Иванов в отговор на въпрос от депутата от ПГ на ПП-ДБ Елисавета Белобрадова за доизграждането на язовир „Кюстендил“.

Министърът напомни, че с приетия от Народно събрание бюджет на България за 2025 година проектът за обследване на изпълненото на строителството стената на язовира и съоръженията към нея с индикативен размерна капиталовите разходи по проекта за 2025 г. в размер на 150 000 лева е включен в списъка с резервни стратегически инвестиционни проекти с национално финансиране за периода 2025-2028 година.

Изпълнението на предвидените дейности може да стартира след избирането на изпълнител и осигурено финансиране, като срокът за тяхното изпълнение е в рамките на 12 месеца, а обща прогнозна стойност за изпълнение на обществената поръчката за този срок е 250 000 лева без ДДС, каза министърът.

В отговор на уточняващ въпрос министърът отново повтори, че финансирането на обекта е включено в резервния списък на стратегическите проекти, като по думите му това означава, че към днешна дата такива средства няма осигурени в държавния бюджет. Предвид ситуацията всички подобни стратегически обекти, които са свързани с водоснабдяването, ще бъдат преразгледани и още на първото заседание на Борда по водите, ще предложа такъв списък и този обект ще бъде също включен в тези, които са приоритетни, наред с много други, каза Иванов и изрази надежда правителството и Народното събрание да одобрят такива разходи.

Иванов изтъкна, че изграждането на такива съоръжения не струва малко и може да трае в рамките на 2-3 години след завършването на целия прединвестиционен процес при осигурено финансиране и каза, че се надява в бюджета за 2026 г. да бъдат осигурени необходимите средства и да започне тяхното изграждане.

Строителството на обекта е стартирало през 1978 г., като през 2001 година е спрямо поради липса на средства, като степента на изграденост на язовира и съоръженията е около 50 процента, каза министърът.

В края на миналата година служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Виолета Коритарова съобщи, че при изготвянето на средносрочната програма на Министерството за 2025 – 2028 г. е предложено осигуряване на 300 000 лева за 2025 г. и 2026 г. за обследване на изпълненото строителство на обектите от водоснабдителната система на язовир „Кюстендил“. Министерството подготвя документация за стартиране на обществена поръчка за започване на обследване на частично изградената язовирна стена и съоръженията към нея, с което да се оцени тяхното функционално и техническо състояние, да се направи актуална оценка на хидрологията на водосбора към настоящия момент, каза тогава Коритарова. След това ще се определят мерки и следващи действия, свързани с безопасността и изграждането на съоръжението. Необходимите средства за доизграждане в пълнота на язовира могат да бъдат определени след приключването на всички проучвателни дейности и след актуализиране на проектите, каза тогава министърът.





