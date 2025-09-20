МРРБ: 89 са общините в България с нарушено водоподаване до средата на септември

89 са общините в България с нарушено водоподаване. Това показват данните на регионалното министерство за първата половина на септември. Засегнати са над 260 000 души. Най-тежка остава ситуацията в Плевен, където и за неделя са планирани протести заради липсата на вода. Очакват се и блокади на пътища.

В ефира на NOVA държавният здравен инспектор доц. Ангел Кунчев увери, че няма отклонения в качеството на водата в районите с режим.

„Когато се фокусираш върху това, че трябва да промениш хигиенните си навици, се стига дотам, че въпреки липсата на вода, елементарните мерки за дезинфекция предотвратяват епидемичен взрив“, подчерта доцент Кунчев.

И допълни: „От години нямаме тежък, сериозен епидемичен взрив на водна основа, който се е предал чрез вода, независимо дали от водоноски, дали от мрежата при това постоянно спиране и тръгване. Там, където има режим, ние почти удвояваме нашия контрол върху качества на питейната вода. И когато има дори най-малки отклонения, спираме от употреба, с пълното съзнание, че това още повече утежнява ситуацията”.





