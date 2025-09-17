МС освободи от държавни резерви минерална вода за Брезник

Министерският съвет разгледа и прие Решение за освобождаване с възстановяване и предоставяне на освободени държавни резерви от бутилирана вода за питейни нужди по искане на кмета на община Брезник за преодоляване на последиците от обявеното частично бедствено положение.

Безвъзмездното предоставяне на питейната вода ще спомогне за обезпечаване нуждите на учебните и социални заведения на територията на община Брезник за преодоляване на последиците от частичното бедствено положение, обявено със Заповед № ОМП-4/18.08.2025 г. на областния управител на област Перник и с удължен срок със Заповед № ОМП- 6/21.08.2025 г.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА






