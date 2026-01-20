МТСП предлага затягане на контрола срещу нелегалните социални услуги

Агенцията за качеството на социалните услуги ще получи право да проверява и обекти, които работят без лиценз. Целта е да се спре незаконното предоставяне на социални услуги и да се гарантира сигурността на хората, които ги ползват. Това е заложено в промени, предложени от социалното министерство, които са пуснати за обществено обсъждане.

Действията на министъра на труда и социалната политика Борислав Гуцанов започнаха с масирани проверки, които разкриха десетки нелегални домове. В тях хората бяха държани при лоши условия.

С предлаганите сега промени ще се реши констатиран тогава проблем – пълният отказ на собствениците на обекти с отнет лиценз да допуснат проверяващи от АКСУ. Ако текстовете бъдат приети, ще се повиши и ефективността на контрола. Измененията целят да подпомогнат и прилагането на промените в Наказателния кодекс, с които предоставянето на социални услуги без лиценз беше определено като незаконно, както и на тези в Закона за социалните услуги, с които са увеличени в пъти санкциите.

С предложенията за промени в Наредбата се предлагат и промени в стандартите за някои социални услуги с цел както да се подобри тяхното качество, така и да станат по-достъпни за хората. За страдащите от деменция се създава възможност за по-лесен достъп до социални услуги. Те ще могат да ползват такива и срещу документ с упомената диагноза, издаден от Лекарска консултативна комисия.