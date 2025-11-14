Музиката пази от деменция

Слушането или изпълняването на музика на по-късен етап в живота на човек може значително да намали риска от деменция, показва австралийско проучване, цитирано от Синхуа.



Изследването е проведено от учени от австралийския университет „Монаш“, като в него са взели участие повече от 10 800 възрастни хора.



Оказва се, че при доброволците, които са на над 70 години и винаги слушат музика, има 39 процента по-малък риск от развитие на деменция в сравнение с тези, които никога, рядко или само понякога слушат различни изпълнения. При тези, които постоянно слушат музика, са установени по-ниска честота на когнитивни нарушения, както и по-високи резултати в общите когнитивни функции. Те демонстрират и по-добра епизодична памет, сочат още резултатите от проучването.



При участниците, които както редовно слушат, така и изпълняват музика, има 33 процента по-нисък риск от деменция и 22 процента по-малка вероятност от когнитивни нарушения, посочват учените.



Резултатите показват, че „музикалните дейности може да са достъпна стратегия за поддържане на когнитивното здраве при възрастни хора, въпреки че причинно-следствената връзка не може да бъде установена“, отбелязва Синхуа.