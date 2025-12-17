Мъгливо и облачно до обяд, после се показва слънцето

Днес преди обяд в равнините и котловините ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност. В останалата част от страната ще преобладава слънчево време с разкъсана средна и висока облачност. Ще бъде почти тихо, в източните райони със слаб юг-югоизточен вятър. Максималните температури ще са между 7° и 12°, по-ниски в местата с трайна мъгла, в София – около 8°.

В планините ще бъде предимно слънчево с разкъсана средна и висока облачност. Ще духа слаб, по високите части до умерен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11°, на 2000 метра – около 5°.

Над Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще са 10°-12°. Температурата на морската вода е 11°-13°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Атмосферното налягане ще бъде по-високо от средното за месеца и ще се задържи почти без промяна.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 51 мин. и залязва в 16 ч. и 54 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 3 мин. Луната в София изгрява в 5 ч. и 36 мин. и залязва в 14 ч. и 40 мин. Фаза на Луната: три дни преди новолуние.