Мъгли в низините, максималните температури между 5° и 10°

Днес в равнините и низините ще остане мъгливо или с ниска слоеста облачност. В Югозападна България ще бъде предимно слънчево, но в низините и около реките в сутрешните часове също ще е мъгливо. Почти тихо време. Минималните температури ще са от около минус 2° на места в котловините на Югозападна България ,до 5° – 7° в източните райони, в София – около 0°. Максималните ще са предимно между 5° и 10°, в София – около 7°, съобщава дежурният синоптик от отдел Метеорологични прогнози Мартин Славчев.

В планините ще преобладава облачно време, но по върховете и над масивите от Югозападна България ще е предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 6°, а на 2000 метра – около минус 2°.

По Черноморието ще бъде облачно и мъгливо. Ще духа слаб вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат между 10° и 12°, близки до температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 55 мин. и залязва в 16 ч. и 58 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 3 мин. Луната в София изгрява в 10 ч. и 28 мин. и залязва в 20 ч. и 9 мин. Фаза на Луната: три дни след новолуние.