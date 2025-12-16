Мъгли и облаци до обяд, после слънчево и тихо време

Днес преди обяд в равнините и котловините ще бъде мъгливо или с ниска облачност. След обяд над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Тихо време с максимални температури между 7° и 12°, по-ниски в местата с трайна мъгла, в София – около 9°.

В планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток, който след обяд ще започне да се ориентира от изток-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра 4°-5°.

Над Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от запад, след обяд от изток-североизток. Максималните температури ще са 10°-12°. Температурата на морската вода е 11°-13°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Атмосферното налягане ще бъде по-високо от средното за месеца, през деня ще се задържи почти без промяна.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 51 мин. и залязва в 16 ч. и 54 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 3 мин. Луната в София изгрява в 4 ч. и 32 мин. и залязва в 14 ч. и 10 мин. Фаза на Луната: четири дни преди новолуние.